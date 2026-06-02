2026, Կանացի քաղցկեղի վաղ ախտորոշում, բուժում, օնկոգինեկոլոգիա, պատվաստում | Արտեմ Ստեփանյան | MedCast 77
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 84 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է գինեկոլոգ, ուռուցքաբան, վիրաբույժ Արտեմ Ստեփանյանը: Հարցազրույցի ընթացքում քննարկվել են իր մասնագիտական ճանապարհը և օնկոգինեկոլոգիայի ընտրության պատճառները: Անդրադարձել են բժշկության մեջ մոտիվացիայի կարևորությանը, քաղցկեղի վաղ ախտորոշման մեթոդներին և թիմային աշխատանքի նշանակությանը: