2026, Երեխաների մոտ գրիպի վտանգավոր հետևանքները, պատվաստվելը, սիստեմաների խնդրահարույց լինելը | Մարի Դարակչյան | MedCast 78
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է մանկաբույժ, «Մուրացան» ՀՀ Ընդհանուր մանկաբուժական ծառայության ղեկավար Մարի Դարակչյանը: Հաղորդման ընթացքում Դավիթ Տոնոյանի հետ քննարկել են երեխաների մոտ գրիպի վտանգավորը հետևանքները, պատվաստվելու վերաբերյալ միֆերը, սիստեմաների խնդրահարույց լինելը, առաջնային օղակների դերն ու կարևորությունը։