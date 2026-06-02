Երեխաների մոտ գրիպի վտանգավոր հետևանքները, պատվաստվելը, սիստեմաների խնդրահարույց լինելը | Մարի Դարակչյան | MedCast 78
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Երեխաների մոտ գրիպի վտանգավոր հետևանքները, պատվաստվելը, սիստեմաների խնդրահարույց լինելը | Մարի Դարակչյան | MedCast 78
2026, Երեխաների մոտ գրիպի վտանգավոր հետևանքները, պատվաստվելը, սիստեմաների խնդրահարույց լինելը | Մարի Դարակչյան | MedCast 78
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն է մանկաբույժ, «Մուրացան» ՀՀ Ընդհանուր մանկաբուժական ծառայության ղեկավար Մարի Դարակչյանը: Հաղորդման ընթացքում Դավիթ Տոնոյանի հետ քննարկել են երեխաների մոտ գրիպի վտանգավորը հետևանքները, պատվաստվելու վերաբերյալ միֆերը, սիստեմաների խնդրահարույց լինելը, առաջնային օղակների դերն ու կարևորությունը։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг