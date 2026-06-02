2026, Երևանյան հիվանդությունը, ռևմատոլոգիան, համակարգային կարմիր գայլախտը և անպտղության միֆը | Վալենտինա Վարդանյան | MedCast 79
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 82 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է ռևմատոլոգ, ԵՊԲՀ Ռևմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ և Միքայելյան Ռևմատոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար Վալենտինա Վարդանյանը։ Հաղորդման ընթացքում Դավիթ Տոնոյանի հետ նրանք քննարկում են, թե ինչ է ռևմատոլոգիան, ով է ռևմատոլոգը, ինչ է համակարգային կարմիր գայլախտը և որոնք են ամենաշատ դիմելիություն ունեցող հիվանդությունները։