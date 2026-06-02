Շագանակագեղձի ադենոման, անմիզապահությունը, երիկամի քարերի տարածման պատճառները | Արմեն Ավոյան | MedCast 80
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Շագանակագեղձի ադենոման, անմիզապահությունը, երիկամի քարերի տարածման պատճառները | Արմեն Ավոյան | MedCast 80
2026, Շագանակագեղձի ադենոման, անմիզապահությունը, երիկամի քարերի տարածման պատճառները | Արմեն Ավոյան | MedCast 80
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 81 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն է Աստղիկ բժկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար Արմեն Ավոյանը: Հաղորդման ընթացքում Դավիթ Տոնոյանի հետ քննարկել են՝ ինչ է շագանակագեղձի ադենոման և անմիզապահությունը, վիրահատության որ միջոցն է նախընտրելի, ինչու են կանայք դիմում գինեկոլոգի, ոչ թե ուրոլոգի, ո՞րն է ցիստիտի հանդեպ անտարբեր վերաբերմունքի պատճառը, ինչպես են առաջանում երիկամի քարերն ու որո՞նք են փշրելու տարբերակները:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг