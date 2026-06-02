Միգրենի բուժումը, կողմնային և ցրված սկլերոզը, նյարդաբանությունը՝ հոգու գոյության մասին | Անուշ Գասպարյան | MedCast 81
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Միգրենի բուժումը, կողմնային և ցրված սկլերոզը, նյարդաբանությունը՝ հոգու գոյության մասին | Անուշ Գասպարյան | MedCast 81
2026, Միգրենի բուժումը, կողմնային և ցրված սկլերոզը, նյարդաբանությունը՝ հոգու գոյության մասին | Անուշ Գասպարյան | MedCast 81
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 80 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրը նյարդաբան, նեյրոֆիզիոլոգ, «Էկոսենս» և «Նաիրի» բժշկական կենտրոնի նյարդաբան Անուշ Գասպարյանն է: Հաղորդման ընթացքում Դավիթ Տոնոյանի հետ նրանք քննարկել են ձեռքերի դողի պատճառները, դրանց կապը ուռուցքների հետ, կիստաների վտանգները, միգրենի ալտերնատիվ բուժումները, կողմնային և ցրված սկլերոզների պատճառները, դեմքի ցավերի սխալ բուժումները և նյարդաբանության հայեցակարգը հոգու գոյության վերաբերյալ:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг