Տեստոստերոն, ճարպակալում, ֆիթնես և դիետաներ | Երվանդ Հարությունյան | MedCast 147
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Տեստոստերոն, ճարպակալում, ֆիթնես և դիետաներ | Երվանդ Հարությունյան | MedCast 147
2026, Տեստոստերոն, ճարպակալում, ֆիթնես և դիետաներ | Երվանդ Հարությունյան | MedCast 147
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրը ուրոլոգ Երվանդ Հարությունյանն է։
Զրույցի ընթացքում քննարկել ենք մարդու ֆիզիոլոգիային համապատասխան մարզվելու կարևորությունը, մարզումների ազդեցությունը լիբիդոյի և հորմոնալ համակարգի վրա: Անդրադարձել ենք ճարպակալմանը, սննդի որակին, հիպերինսուլինեմիային, ինչպես նաև խոսել ենք տարբեր մարզաձևերի ու ճարպերի կապի, տեստոստերոնի պակասի և գենետիկ գործոնների մասին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг