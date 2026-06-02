2026, Աշնանը սրտաբանական խնդիրների սրացումը, ինֆարկտի կանխարգելումը, սրտի ռիթմի խանգարումը | Տաթևիկ Հովակիմյան | MedCast 82
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 79 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը սրտաբան, առիթմոլոգ, «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոնի մասնագետ Տաթևիկ Հովակիմյանն է։ Հաղորդման ընթացքում նա և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են, թե ինչու են աշնանը սրվում սրտային հիվանդությունները և ինչ անել զարկերակային գերճնշման դեպքում։ Քննարկել են նաև սրտի ռիթմի խանգարումները, դրանց առաջացման պատճառները, CPR հետազոտությունները և թե ինչպես տարբերել ինֆարկտը կրծքավանդակի ցավից։