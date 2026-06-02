2026, Քաղցկեղածին արևապաշտպաններ, կյանքին սպառնացող մաշկային խնդիրներ և չկրթված կոսմետոլոգներ | Էդուարդ Ավագյան | MedCast 84
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 77 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը մաշկաբան, «Cosmo Lab» բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն, ինչպես նաև «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի մաշկաբան Էդուարդ Ավագյանն է: Հաղորդման ընթացքում նա և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են կյանքին սպառնացող մաշկային հիվանդությունները, գենիտալ միկոպլազման և դրա կանխարգելման եղանակները։ Նրանք անդրադարձել են նաև այն հարցին, թե ինչ ազդեցություն ունեն չկրթված կոսմետոլոգները մաշկաբանության և բուժառուների վրա։ Բացի այդ, քննարկել են հիդրադենիտը, մեծ խնդիրներ առաջացնող դեղորայքները և արևապաշտպանների հնարավոր քաղցկեղածին ազդեցությունը։