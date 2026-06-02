2026, Բժշկական ոլորտի խնդիրներն ու ապահովագրական ծրագրի ներդրումը | Անահիտ Ավանեսյան | MedCast 85 SPECIAL
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 76 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն է: Հաղորդման ընթացքում Անահիտ Ավանեսյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են բժշկական ոլորտի խնդիրներն ու զարգացման ուղիները, էլեկտրոնային դեղատոմսերի ներդրման դժվարությունները և ադապտացիան, բժշկական ապահովագրություններն ու փոխհատուցումները, առողջապահական ապահովագրական համակարգի ներդրումը և դրա դժվարությունները հասարակության շրջանում, քաղցկեղի անվճար վիրահատությունների ծրագրի նպատակները և տղամարդկանց սկրինինգային ծրագրի ներդրման հնարավորությունները և հեռանկարները: