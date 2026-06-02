Բժշկական ոլորտի խնդիրներն ու ապահովագրական ծրագրի ներդրումը | Անահիտ Ավանեսյան | MedCast 85 SPECIAL
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Բժշկական ոլորտի խնդիրներն ու ապահովագրական ծրագրի ներդրումը | Անահիտ Ավանեսյան | MedCast 85 SPECIAL
2026, Բժշկական ոլորտի խնդիրներն ու ապահովագրական ծրագրի ներդրումը | Անահիտ Ավանեսյան | MedCast 85 SPECIAL
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 76 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրը Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն է: Հաղորդման ընթացքում Անահիտ Ավանեսյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են բժշկական ոլորտի խնդիրներն ու զարգացման ուղիները, էլեկտրոնային դեղատոմսերի ներդրման դժվարությունները և ադապտացիան, բժշկական ապահովագրություններն ու փոխհատուցումները, առողջապահական ապահովագրական համակարգի ներդրումը և դրա դժվարությունները հասարակության շրջանում, քաղցկեղի անվճար վիրահատությունների ծրագրի նպատակները և տղամարդկանց սկրինինգային ծրագրի ներդրման հնարավորությունները և հեռանկարները:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг