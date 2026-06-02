2026, MedMeet. Ամեն ինչ տարվա գլխավոր միջոցառման մասին | Անի Երեմյան | MedCast 83
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 73 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Անի Երեմյանն է։ Հաղորդման ընթացքում նա և Դավիթ Տոնոյանը մանրամասնորեն քննարկել են MedMeet-ի ստեղծման պատմությունը, ինչպես նաև այն, թե ինչու ընտրվեց հենց այդ անունը։ Նրանք խոսել են, թե ինչպես գրանցվել կոնֆերանսին, և ինչ անակնկալներ սպասվում են մասնակիցներին։