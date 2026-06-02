Քաղցկեղածին արևապաշտպաններ, կյանքին սպառնացող մաշկային խնդիրներ և չկրթված կոսմետոլոգներ | MedCast 84
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Քաղցկեղածին արևապաշտպաններ, կյանքին սպառնացող մաշկային խնդիրներ և չկրթված կոսմետոլոգներ | MedCast 84
2026, Քաղցկեղածին արևապաշտպաններ, կյանքին սպառնացող մաշկային խնդիրներ և չկրթված կոսմետոլոգներ | MedCast 84
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրը մաշկաբան, «Cosmo Lab» բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն, ինչպես նաև «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի մաշկաբան Էդուարդ Ավագյանն է: Հաղորդման ընթացքում նա և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են կյանքին սպառնացող մաշկային հիվանդությունները, գենիտալ միկոպլազման և դրա կանխարգելման եղանակները։ Նրանք անդրադարձել են նաև այն հարցին, թե ինչ ազդեցություն ունեն չկրթված կոսմետոլոգները մաշկաբանության և բուժառուների վրա։ Բացի այդ, քննարկել են հիդրադենիտը, մեծ խնդիրներ առաջացնող դեղորայքները և արևապաշտպանների հնարավոր քաղցկեղածին ազդեցությունը։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг