2026, Քաղցկեղից հետո կյանք, օնկոլոգիա երեխաների մոտ և անվճար բուժում | Արմեն Մարտիրոսյան | MedCast 85
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 70 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը Հայաստանում «Երեխաների առողջության հիմադրամ»-ի հիմնադիր Արմեն Մարտիրոսյանն է: Հաղորդման ընթացքում Արմեն Մարտիրոսյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են Հայաստանում երեխաների բուժման խնդիրների և դժվարությունների մասին: Անդրադարձել են նաև «Երեխաների առողջության հիմնադրամ»-ի գործունեությանը, նպատակներին և առաքելությանը, Հայաստանում երեխաների անվճար բուժման պետական ծրագրին, մանկական դեղերի ներմուծմանն ու գրանցմանը, ասթմայով հիվանդ երեխաների բուժման մոտեցումներին, «Ժառանգական քաղցկեղի կանխարգելման կենտրոն»-ի ստեղծմանն ու համացանցում տարածվող երեխաների նկարներին: Ինչպես նաև խոսել են մահից հետո կյանքի գոյության և Աստծո հանդեպ հավատի մասին: