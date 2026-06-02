2026, Անհարկի կեսարյան հատումներ, վիժում, գինեկոլոգիա | Նորայր Ղուկասյան | MedCast 86
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 69 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրն է՝ Նորայր Ղուկասյանը, ով Հայաստանում բժշկական գիտությունների թեկնածու է և Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդօգնությունների բաժնի փոխտնօրեն։ Հաղորդման ընթացքում նա Դավիթ Տոնոյանի հետ քննարկել է մի շարք կարևոր թեմաներ՝ ներառյալ կեսարյան հատումների թվի նվազման անհրաժեշտությունը, գինեկոլոգիայի ֆինանսական մարտահրավերները, մարզերում երիտասարդ բժիշկների պակասը և քիչ վարձատրվող վիրահատությունների խնդիրը։