Անհարկի կեսարյան հատումներ, վիժում, գինեկոլոգիա | Նորայր Ղուկասյան | MedCast 86
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Անհարկի կեսարյան հատումներ, վիժում, գինեկոլոգիա | Նորայր Ղուկասյան | MedCast 86
2026, Անհարկի կեսարյան հատումներ, վիժում, գինեկոլոգիա | Նորայր Ղուկասյան | MedCast 86
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 69 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրն է՝ Նորայր Ղուկասյանը, ով Հայաստանում բժշկական գիտությունների թեկնածու է և Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդօգնությունների բաժնի փոխտնօրեն։ Հաղորդման ընթացքում նա Դավիթ Տոնոյանի հետ քննարկել է մի շարք կարևոր թեմաներ՝ ներառյալ կեսարյան հատումների թվի նվազման անհրաժեշտությունը, գինեկոլոգիայի ֆինանսական մարտահրավերները, մարզերում երիտասարդ բժիշկների պակասը և քիչ վարձատրվող վիրահատությունների խնդիրը։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг