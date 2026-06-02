2026, Բժշկի իրավունքներն ու հանրային ընկալումը, գովազդի մասին օրենքները | Արփինե Հովհաննիսյան | MedCast 87
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը ՀՀ արդարադատության նախկին նախարար, AH Consulting-ի հիմնադիր տնօրեն Արփինե Հովհաննիսյանն է: Հաղորդման ընթացքում Արփինե Հովհաննիսյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են բժշկական ոլորտում իրավաբանությանն առնչվող բոլոր մանրամասները: Անդրադարձել են նաև բժշկի հանրային ընկալմանը, փաստաթղթի և խոսքի ուժին, սոցցանցերում բժիշկների հանդեպ վատ վերաբերմունքին, համացանցի ոչ ցանկալի հետևանքներին, բժիշկների ձայնագրություններին: Ինչպես նաև, խոսել են բժշկական սպասարկման օրենքից, արդյո՞ք բժիշկներն իրավունք ունեն չսպասարկելու որոշ դեպքերում, բժշկական գովազդների օրենքներից և լիցենզիաներից: