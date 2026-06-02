2026, Մեղրամսի ցիստիտ, պուդենտալ նյարդ և առնանդամի կորություն | Հովհաննես Դիլանյան Medcast 88
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 67 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը «Դիլանյան կլինիկ»-ի հիմնադիր, գլխավոր տնօրեն, բժիշկ Հովհաննես Դիլանյանն է: Հաղորդման ընթացքում Հովհանես Դիլանյանը և Դավիթ Տոնոյանը խոսել են մեղրամսի ցիստիտից, ուրոլոգիայից և մի քանի բժշկական դեպքերից: Անդրադարձել են նաև, թե ինչու են խաբում հիվանդները, ինչպես է ախտորոշվում առնանդամի կորությունը հիվանդների մոտ, և թե ինչպես են արտահայտվում նրանց կոմպլեքսներն ու վախերը: Ինչպես նաև քննարկել են կոնքային ցավերի տարաբնույթ արտահայտումները, բժշկի հատուկ մասնագիտացումը, պուդենտալ նյարդը։