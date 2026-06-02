2026, Ինչպե՞ս թողնել բժշկությունը և գնալ Եվրատեսիլ | Արամ MP3 | MedCast 89
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը երգիչ Արամ MP3-ն էր: Հաղորդման ընթացքում Արամ Սարգսյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են Արամի ճանապարհը բժշկական համալսրանից դեպի Եվրատեսիլ: Անդրադարձել են նաև, թե ինչ դժվարություններ, հետաքրքիր պահեր և ձեռք բերումներ է ունեցել Արամ mp3-ն բժշկականում և КВН-ում, ինչպես ստեղծվեց Վիտամին ակումբը, ինչ է հիշում Արամը բժշկությունից: Ինչպես նաև խոսել են, թե ինչ դեր ունի արվեստը մարդու կյանքում և ինչու է այժմ բացակայում էմոցիոնալ երաժշտությունը: