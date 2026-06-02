2026, Օրգազմի տեսակներ, կնոջ սեքսուալություն, G կետ, սեքս և հղիություն | Լուսինե Ստեփանյան | MedCast 91
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 64 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը բժիշկ, սեքսապաթոլոգ Լուսինե Ստեփանյանն է: Հաղորդման ընթացքում Լուսինե Ստեփանյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են կնոջ սեքսուալությունը և առանձնահատկությունները: Անդրադարձել են նաև կնոջ մոտ սեռական ցանկության ձևավորմանը, կնոջ օրգազմի տեսակներին և խնդիրներին, կանանց սեռական խանգարումներին, սեքսին հղիության ժամանակ և Հայաստանում սեքսոլոգիայի զարգացմանը: Ինչպես նաև խոսել են սեռակրթության զարգացման ճանապարհների և սեքսոլոգիական խնդիր ունեցող պացիենտի ճանաչման մասին: