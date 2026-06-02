2026, Ուռուցք, PSA սկրինինգ, շագանակագեղձի քաղցկեղի դիմելիություն | Ռուբեն Հովհաննիսյան | Medcast 92
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 63 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը «Նաիրի» բժշկական կենտրոնի լազերային, էնդոսկոպիկ և օնկոուրոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար, hայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Ռուբեն Հովհաննիսյանն է: Հաղորդման ընթացքում Ռուբեն Հովհաննիսյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են 90-ականների և այժմյան ուրոլոգիայի տարբերությունները Հայաստանում: Անդրադարձել են նաև, թե ինչ փոփոխություններ է կրել ոլորտը, ԱՄՆ-ում վերապատրաստմանը, տղամարդկանց սկիրինինգային ծրագրերին, շագանակագեղձի քաղցկեղի դիմելիությանը: Ինչպես նաև խոսել են PSA հետազոտությունից, լապարասկոպիկ պրոստատեկտոմիայից, հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի նպատակներից: