Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը «Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոնի բժիշկ, տրավմատոլոգ-օրթոպեդ, «Վալիդուս» բժշկական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն և գլխավոր բժիշկ Արտակ Օհանյանն է։ Հաղորդման ընթացքում Արտակ Օհանյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են ուսուցիչների ազդեցությունը բժիշկների մասնագիտական զարգացման վրա և առաջին օգնության կարևորությունը վնասվածքների դեպքում։ Նրանք անդրադարձել են նաև հետևյալ թեմաներին․ փորձի դերը վիրաբույժների աշխատանքում, ՄՌՏ-ի պատասխանների ուշացման խնդիրները, ինչպես տարբերակել՝ կոտրվածք է, թե ոչ, օրթոպեդիկ արտադրանքների տեսակները և դրանց կիրառությունը, ԱՄՆ-ի և Հայաստանի առողջապահական համակարգերի միջև եղած տարբերությունները։ Հաղորդման ընթացքում քննարկվել է նաև «Վալիդուս» բժշկական կենտրոնի նպատակները և դրա զարգացման ուղղությունները։