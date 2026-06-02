2026, Time Management-ը բժշկության մեջ, արգանդի քաղցկեղ և ծննդօգնություն | Վահե Տեր-Մինասյան | MedCast 96
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի բժիշկ, գինեկոլոգ Վահե Տեր-Մինասյանն է: Հաղորդման ընթացքում Վահե Տեր Մինասյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են բժշկության ներկա կարգավիճակը: Անդրադարձել են նաև բժշկությանը և հեռուստատեսությանը, չհիմնավորված վիրահատություններին, ռուսական և եվրոպական բժշկական վերահսկողությանը և ապահովագրական փոխհատուցումներին: Ինչպես նաև խոսել են, թե որոնք են ծննդօգնության դժվարությունները, քննարկել են պացիենտների հետ շփումը և արգանդի պարանոցի քաղցկեղի հաղթահարման միջոցները: