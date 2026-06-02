Time Management-ը բժշկության մեջ, արգանդի քաղցկեղ և ծննդօգնություն | Վահե Տեր-Մինասյան | MedCast 96
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Time Management-ը բժշկության մեջ, արգանդի քաղցկեղ և ծննդօգնություն | Վահե Տեր-Մինասյան | MedCast 96
2026, Time Management-ը բժշկության մեջ, արգանդի քաղցկեղ և ծննդօգնություն | Վահե Տեր-Մինասյան | MedCast 96
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրը Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի բժիշկ, գինեկոլոգ Վահե Տեր-Մինասյանն է: Հաղորդման ընթացքում Վահե Տեր Մինասյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են բժշկության ներկա կարգավիճակը: Անդրադարձել են նաև բժշկությանը և հեռուստատեսությանը, չհիմնավորված վիրահատություններին, ռուսական և եվրոպական բժշկական վերահսկողությանը և ապահովագրական փոխհատուցումներին: Ինչպես նաև խոսել են, թե որոնք են ծննդօգնության դժվարությունները, քննարկել են պացիենտների հետ շփումը և արգանդի պարանոցի քաղցկեղի հաղթահարման միջոցները:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг