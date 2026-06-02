2026, Գինեկոլոգը ուրոլոգիայում, անմիզապահություն կանանց մոտ | Զարուհի Գրիգորյան | MedCast 98
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը «Ուիգմոր» կանանց և երեխաների հիվանդանոցի ուրո-գինեկոլոգիական ծառայության պատասխանատու, բժիշկ ուրոգինեկոլոգ Զարուհի Գրիգորյանն է: Հաղորդման ընթացքում Զարուհի Գրիգորյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են անմիզապահության բոլոր մանրամասները: Անդրադարձել են սթրեսային անմիզապահությանը, դրա վիրահատական միջոցներին, կանանց մոտ պրոլապսի ուղղմանը, վիրահատության ֆինանսական կողմերին և անընդհատ հետևողական այցերին: Ինչպես նաև խոսել են, թե ինչո՞վ են զբաղվում ուրոլոգ-գինեկոլոգները, կրկնվող ցիստիտի բուժումից, աղիքային ցուպիկից և միզապարկի ուռուցքից: