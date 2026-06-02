2026, Ուրոլոգիան՝ ապրելակերպ, շագանակագեղձի քաղցկեղ և քրոնիկ ցիստիտ | Երվանդ Հարությունյան | MedCast 99
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը ուրոլոգիայի գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Վլադիմիր Ավագյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական ծառայության ղեկավար Երվանդ Հարությունյանն է: Հաղորդման ընթացքում Երվանդ Հարությունյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են ուրոլոգիան և շագանակագեղձի քաղցկեղի բուժման միջոցները: Անդրադարձել են բժշկության եվրոպական և հայկական մակարդակներին, ինչ է բրախիթերապիան և դրա առավելությունները, պացիենտի ընտրության հնարավորությունները կյանքի մակարդակի և ապրելիության համար: Ինչպես նաև քննարկել են, թե ինչպես սկսել որպես ուրոլոգ, ինչ կեցվածք պետք է ունենան բժիշկները, քրոնիկ ցիստիտի առանձնահատկությունները և բժիշկների մասնագիտական տրանսֆորմացիան։