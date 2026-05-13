2026, Բժշկությունն ու կրթությունը, ուսուցչի դերը, բժշկական գրքերը | Խաչատուր Մարգարյան | MedCast 113
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր ԵՊԲՀ զարգացման և մարքեթինգի գծով պրոռեկտոր Խաչատուր Մարգարյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությունը, ուսուցչի կարևորությունն ու ԵՊԲՀ-ի ուսանող լինելու առավելությունները։ Անդրադարձել ենք նրա երիտասարդ տարիքում պաշտոն ստանալուն, AI-ի և բժշկության առնչությանը և թե ինչպես է բժշկի մասնագիտությունը դառնում կյանքի մի մաս։ Ինչպես նաև խոսել ենք կրթական իրավիճակից, ուսանողի հասունությունից և բժշկական գրքերից։