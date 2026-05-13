2026, Պատվաստումներ․ երեխային պատվաստելը և դրանց դեմ պայքարը | Զարուհի Գրիգորյան | MedCast 114
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր ՀՎԿԱԿ տնօրենի տեղակալ Զարուհի Գրիգորյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք պատվաստման կարևորությունը, պատվաստման դեմ պայքարը և չպատվաստվելու վատ կողմերը։ Անդրադարձել ենք երեխաներին պատվաստելուն, ՀՀ-ում պատվաստված մարդկանց տոկոսին և պատվաստումից ալերգիա ունենալուն։ Ինչպես նաև խոսել ենք քաղցկեղի սքրինինգներից և հակապատվաստում քարոզողների դեմ բուժաշխատողների պայքարից։