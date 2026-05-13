Մանկական վիրաբուժություն, քաղցկեղ երեխաների մոտ, բուժում՝ առանց վախեցնելու | Դավիթ Դալլաքյան | MedCast 117
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Մանկական վիրաբուժություն, քաղցկեղ երեխաների մոտ, բուժում՝ առանց վախեցնելու | Դավիթ Դալլաքյան | MedCast 117
2026, Մանկական վիրաբուժություն, քաղցկեղ երեխաների մոտ, բուժում՝ առանց վախեցնելու | Դավիթ Դալլաքյան | MedCast 117
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ի մանկական կրծքային վիրաբույժ, ՀՀ ԱՆ գլխավոր խորհրդատու Դավիթ Դալլաքյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք մանկաբույժ լինելու դժվարությունները, երեխաների օրգանիզմի վերականգնվելու ընթացքը և թոքի մասնատումը։ Անդրադարձել ենք երեխաների մոտ քաղցկեղի ռիսկերին և տոկոսներին, երեխաների ամեն ինչ կուլ տալուն, կրիպտորխիզմին։ Ինչպես նաև խոսել ենք լապարասկոպիայի առավելություններից, բաց և փակ վիրահատությունների տարբերություններից և հիդրոցելեից։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг