2026, Ֆիլերներ, պլաստիկ վիրաբուժություն․ ինչու՞ են բոլորը նմանվել իրար | Սիրուն Մինաս | MedCast 118
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր պլաստիկ վիրաբույժ Սիրուն Մինասը։ Հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք ֆիլերները, պլաստիկ վիրահատությունները և բուժառուների կարիքները։ Անդրադարձանք Նիգերիայում աշխատելուն, հոր մասնագիտությունը շարունակելուն և բարդություններին։ Ինչպես նաև խոսեցինք պլաստիկ վիրահատության բարդություններից, Սիրուն Մինասը խորհուրդ տվեց ապագա պլաստիկ վիրաբույժներին։