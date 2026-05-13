Ֆիլերներ, պլաստիկ վիրաբուժություն․ ինչու՞ են բոլորը նմանվել իրար | Սիրուն Մինաս | MedCast 118
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Ֆիլերներ, պլաստիկ վիրաբուժություն․ ինչու՞ են բոլորը նմանվել իրար | Սիրուն Մինաս | MedCast 118
2026, Ֆիլերներ, պլաստիկ վիրաբուժություն․ ինչու՞ են բոլորը նմանվել իրար | Սիրուն Մինաս | MedCast 118
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր պլաստիկ վիրաբույժ Սիրուն Մինասը։ Հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք ֆիլերները, պլաստիկ վիրահատությունները և բուժառուների կարիքները։ Անդրադարձանք Նիգերիայում աշխատելուն, հոր մասնագիտությունը շարունակելուն և բարդություններին։ Ինչպես նաև խոսեցինք պլաստիկ վիրահատության բարդություններից, Սիրուն Մինասը խորհուրդ տվեց ապագա պլաստիկ վիրաբույժներին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг