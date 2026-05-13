Բժշկությունը ԱՄԷ-ում, ռոբոտ վիրաբուժություն, ուրոլոգիայի կարևորություն | Գարեգին Խաչատրյան | MedCast 119
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Բժշկությունը ԱՄԷ-ում, ռոբոտ վիրաբուժություն, ուրոլոգիայի կարևորություն | Գարեգին Խաչատրյան | MedCast 119
2026, Բժշկությունը ԱՄԷ-ում, ռոբոտ վիրաբուժություն, ուրոլոգիայի կարևորություն | Գարեգին Խաչատրյան | MedCast 119
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն է ուրոլոգ Գարեգին Խաչատրյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք ուրոլոգիական առանձնահատկությունները, Քաթարում աշխատելու առավելություններն ու ռոբոտով վիրահատությունները։ Անդրադարձել ենք սքրինինգային ծառայություններին, սովետական բժշկական ծառայություններին։ Ինչպես նաև խոսել ենք նորարարական տեխնիկաներից և Private Clinics-երից։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг