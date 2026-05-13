2026, Բժշկությունը ԱՄԷ-ում, ռոբոտ վիրաբուժություն, ուրոլոգիայի կարևորություն | Գարեգին Խաչատրյան | MedCast 119
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է ուրոլոգ Գարեգին Խաչատրյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք ուրոլոգիական առանձնահատկությունները, Քաթարում աշխատելու առավելություններն ու ռոբոտով վիրահատությունները։ Անդրադարձել ենք սքրինինգային ծառայություններին, սովետական բժշկական ծառայություններին։ Ինչպես նաև խոսել ենք նորարարական տեխնիկաներից և Private Clinics-երից։