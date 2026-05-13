2026, Գրողի տարած մոտիվացիա, գերհոգնածություն և կախվածություն հեռախոսից | Դավիթ Մեջլումյան | MedCast 120
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր ինֆլյուենսեր Դավիթ Մեջլումյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք գերհոգնածությունը, ամեն ինչին դրական նայելու մոլուցքը և էկրաններից կախվածությունը։ Անդրադարձել ենք Դավիթի գրքին, խորհուրդներին և մասնագիտությանը։ Ինչպես նաև խոսել ենք մարդկանց խելամիտ լինելուց, լավի և վատի սահմանումներից։