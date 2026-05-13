Բռնություն բժշկի հանդեպ, չգրանցված դեղեր, առողջ ապրելակերպ | Արսեն Թորոսյան | MedCast 121
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Բռնություն բժշկի հանդեպ, չգրանցված դեղեր, առողջ ապրելակերպ | Արսեն Թորոսյան | MedCast 121
2026, Բռնություն բժշկի հանդեպ, չգրանցված դեղեր, առողջ ապրելակերպ | Արսեն Թորոսյան | MedCast 121
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր Արսեն Թորոսյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք բժիշկների հանդեպ բռնության կիրառումը, դրանից պաշտպանող օրենքները և դրանց ընթացքը։ Անդրադարձել ենք չգրանցված դեղերին և գործիքներին, ռուսական բժշկությանը։ Ինչպես նաև խոսել ենք առողջ ապրելակերպի կարևորությունից։


Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг