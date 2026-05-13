2026, Բռնություն բժշկի հանդեպ, չգրանցված դեղեր, առողջ ապրելակերպ | Արսեն Թորոսյան | MedCast 121
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր Արսեն Թորոսյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք բժիշկների հանդեպ բռնության կիրառումը, դրանից պաշտպանող օրենքները և դրանց ընթացքը։ Անդրադարձել ենք չգրանցված դեղերին և գործիքներին, ռուսական բժշկությանը։ Ինչպես նաև խոսել ենք առողջ ապրելակերպի կարևորությունից։