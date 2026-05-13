2026, Ճանապարհ սկսած 90-ականներից, ռեպրոդուկտոլոգիան Հայաստանում և աշխարհում | Էդուարդ Համբարձումյան | MedCast 122
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր Էդուարդ Համբարձումյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք հետսովետական աշխարհից Եվրոպա գնալը, ոլորտում նորարարություններ անելը և սաղմնաբանությունը։ Անդրադարձել ենք գրքային և լեկցիոն ինֆորմացիաներին, փորձ ձեռք բերելուն։ Ինչպես նաև խոսել ենք իրենց կլինիկայի բացումից և ընթացքից։