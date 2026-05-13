2026, MedMeet2025. Կոլխիցին, ռևմատոլոգիա, մարշալի համախտանիշ | Վալենտինա Վարդանյան | MedCast 124
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր Վալենտինա Վարդանյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք սպասվելիք MedMeet-ը, ելույթների թեմաները և բժշկական մանրուքները։ Անդրադարձել ենք պարբերական հիվանդություններին և դրանց կանխարգելմանը։ Ինչպես նաև խոսել ենք ռևմատոլոգիական խնդիրներից և գենետիկ հիվանդություններից։