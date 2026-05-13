MedMeet2025. Կոլխիցին, ռևմատոլոգիա, մարշալի համախտանիշ | Վալենտինա Վարդանյան | MedCast 124
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
MedMeet2025. Կոլխիցին, ռևմատոլոգիա, մարշալի համախտանիշ | Վալենտինա Վարդանյան | MedCast 124
2026, MedMeet2025. Կոլխիցին, ռևմատոլոգիա, մարշալի համախտանիշ | Վալենտինա Վարդանյան | MedCast 124
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր Վալենտինա Վարդանյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք սպասվելիք MedMeet-ը, ելույթների թեմաները և բժշկական մանրուքները։ Անդրադարձել ենք պարբերական հիվանդություններին և դրանց կանխարգելմանը։ Ինչպես նաև խոսել ենք ռևմատոլոգիական խնդիրներից և գենետիկ հիվանդություններից։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг