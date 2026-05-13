2026, ԱԱԻ, կոնֆերանսներ, հավաստագրեր, գումարը բժշկության մեջ | Ալեքսանդր Բազարչյան | MedCast 125
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք Առողջապահության ազգային ինստիտուտը, սովետական և ժամանակակից բժշկությունը։ Անդրադարձել ենք ԱԱԻ-ի ապագային, կոնֆերանսներին և բժիշկների լիցենզավորմանը։ Ինչպես նաև խոսել ենք բուժառուներին ստող բժիշկներից, բժշկության մեջ գումար ներդնելուն և բժիշկների պատժամիջոցներին։