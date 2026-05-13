2026, Անվճար բուժում, երիկամի քաղցկեղ, լապարասկոպիա և կիստաներ | Հովհաննես Մկրտչյան | MedCast 126
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրն էր SGL ԲԿ ուրոլոգիայի բաժնի վարիչ Հովհաննես Մկրտչյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք արտերկրի և Հայաստանի տարբերությունը, բարդ ուրոլոգիական վիրահատությունները և քաղցկեղի տեսակները։ Անդրադարձել ենք երիկամի կիստաներին, անոթային խնդիրներին և բժիշկների նվիրված աշխատանքին։