2026, Պետպատվեր, ապահովագրություն, բժիշկների լիցենզավորում և էլեկտրոնային դեղատոմսեր | Ծաղիկ Վարդանյան | MedCast 128
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր բժիշկ-գինեկոլոգ, առողջապահության ոլորտում հասարակական գործիչ Ծաղիկ Վարդանյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք պետպատվերը, բժիշկների աշխատավարձերը և առաջնային օղակի բժիշկների կարևորությունը։ Անդրադարձել ենք հայտարարագրումներին և ֆինանսներին, էլեկտրոնային դեղատոմսերին և բժիշկների լիցենզավորմանը։