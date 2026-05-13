Պետպատվեր, ապահովագրություն, բժիշկների լիցենզավորում և էլեկտրոնային դեղատոմսեր | Ծաղիկ Վարդանյան | MedCast 128
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Պետպատվեր, ապահովագրություն, բժիշկների լիցենզավորում և էլեկտրոնային դեղատոմսեր | Ծաղիկ Վարդանյան | MedCast 128
2026, Պետպատվեր, ապահովագրություն, բժիշկների լիցենզավորում և էլեկտրոնային դեղատոմսեր | Ծաղիկ Վարդանյան | MedCast 128
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր բժիշկ-գինեկոլոգ, առողջապահության ոլորտում հասարակական գործիչ Ծաղիկ Վարդանյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք պետպատվերը, բժիշկների աշխատավարձերը և առաջնային օղակի բժիշկների կարևորությունը։ Անդրադարձել ենք հայտարարագրումներին և ֆինանսներին, էլեկտրոնային դեղատոմսերին և բժիշկների լիցենզավորմանը։


Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг