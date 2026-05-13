2026, Դեմքի պլաստիկա, երկրորդային ռինոպլաստիկա, բարդություններ քթի պլաստիկ վիրահատությունից | Հայկ Բախշյան | MedCast 136
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրն էր պլաստիկ վիրաբույժ Հայկ Բախշյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք քթի վիրահատություններին, պլաստիկան և արվեստը միախառնելուն, երկրորդային ռինոպլաստիկային։ Քննարկեցինք վիրահատությունների արժեքները, դեմքի ընդհանուր պլաստիկան և հիվանդից հրաժարվելու պատճառները։