2026, Աորտալ անբավարարություն, սրտի փոխպատվաստում, վիրահատություն և արհեստական սիրտ | Գագիկ Հեբոյան | MedCast 139
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրն էր Գագիկ Հեբոյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք այն գաղափարին, որ սրտի հետ աշխատանքը բժշկության ամենաբարդ ուղղություններից է։ Քննարկեցինք ամենահաճախ հանդիպող սրտային վիրահատությունները, սրտամկանի խնդիրների հիմնական պատճառները, ինչպես նաև սրտի փոխպատվաստման ու արհեստական սրտերի հիմքերը։ Ինչպես նաև խոսեցինք կանխարգելիչ ստուգումների կարևորության, սրտի փականների փոփոխության ու սրտային ուռուցքների առանձնահատկությունների մասին։