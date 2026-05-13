2026, Ռոբոտային վիրաբուժությունը արդեն իրական է ՀՀ-ում | MedCast 141
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրերն էին Վահե Տեր-Մինասյանը, Լևոն Գրիգորյանը, Մհեր Մխիթարյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք բժշկության մեջ ռոբոտների կիրառմանը, կլինիկական պրակտիկայում օգտագործվող ռոբոտների տեսակներին և դրանց ներգրավմանը տարբեր բժշկական ոլորտներում։ Քննարկեցինք ռոբոտ-վիրաբուժության հնարավորությունները, դրա հիմնական առավելությունները՝ ժամանակի կրճատում, ճշգրտություն և արդյունավետություն, ինչպես նաև ռոբոտիկ վիրահատությունների արժեքի և առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության թեմաները։