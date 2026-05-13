2026, Ամանորյա հատուկ թողարկում ապագա բժիշկների հետ | MedCast 142
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի ամանորյա հատուկ թողարկման հյուրերն են ապագա բժիշկները։ Զրույցի ընթացքում խոսեցինք, թե ինչ բժիշկ կդառնան, որոնք են նրանց սիրելի և չսիրելի առարկաները, ինչպես նաև մեծ նշանակություն ունեցող դասախոսները։ Անդրադարձանք ուսանողական փորձերին և այն առարկաներին, որոնք նրանք կցանկանային հանել համալսարանից։ Ինչպես նաև խոսեցինք նրանց մոտիվացիայի և ապագա մասնագիտական նպատակների մասին։