Սեռական ցանկության նվազում, սերմնաժայթքման խնդիրներ, սեռական կյանքի բացակայություն | MedCast 144
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Սեռական ցանկության նվազում, սերմնաժայթքման խնդիրներ, սեռական կյանքի բացակայություն | MedCast 144
2026, Սեռական ցանկության նվազում, սերմնաժայթքման խնդիրներ, սեռական կյանքի բացակայություն | MedCast 144
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրը սեքսոպաթոլոգ Սևադա Հակոբյանն է։ Քննարկում ենք սեռական ցանկության նվազումը երիտասարդների շրջանում, սերմնաժայթքման խնդիրները և սեռական կյանքի բացակայության պատճառները։ Անդրադառնում ենք կնոջ առողջության բարդություններին, հարաբերությունների մեխանիկական դառնալուն, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի ազդեցությանը սիրո վրա։ Զրուցում ենք նաև մասնագիտական ճանապարհի ընտրության և սեքսոպաթոլոգին վստահելու թեմաների շուրջ։


Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг