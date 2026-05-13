2026, Սեռական ցանկության նվազում, սերմնաժայթքման խնդիրներ, սեռական կյանքի բացակայություն | MedCast 144
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրը սեքսոպաթոլոգ Սևադա Հակոբյանն է։ Քննարկում ենք սեռական ցանկության նվազումը երիտասարդների շրջանում, սերմնաժայթքման խնդիրները և սեռական կյանքի բացակայության պատճառները։ Անդրադառնում ենք կնոջ առողջության բարդություններին, հարաբերությունների մեխանիկական դառնալուն, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի ազդեցությանը սիրո վրա։ Զրուցում ենք նաև մասնագիտական ճանապարհի ընտրության և սեքսոպաթոլոգին վստահելու թեմաների շուրջ։