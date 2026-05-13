Կրծքային և որովայնային վիրահատություններ ռոբոտով, հնարավորություններ և զարգացումներ | MedCast 155
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Կրծքային և որովայնային վիրահատություններ ռոբոտով, հնարավորություններ և զարգացումներ | MedCast 155
2026, Կրծքային և որովայնային վիրահատություններ ռոբոտով, հնարավորություններ և զարգացումներ | MedCast 155
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրերն են Շահեն Դանիելյանն ու Արմեն Ավոյանը։ Զրույցի ընթացքում խոսում ենք ռոբոտիկ վիրահատությունների մասին, դրանց կիրառման ոլորտների, առավելությունների մասին։ Քննարկում ենք կրծքային, որովայնային, պլաստիկ և ուրոլոգիական ռոբոտիկ վիրահատությունները, ինչպես նաև դրանց զարգացման ուղիները։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг