2026, Կրծքային և որովայնային վիրահատություններ ռոբոտով, հնարավորություններ և զարգացումներ | MedCast 155
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրերն են Շահեն Դանիելյանն ու Արմեն Ավոյանը։ Զրույցի ընթացքում խոսում ենք ռոբոտիկ վիրահատությունների մասին, դրանց կիրառման ոլորտների, առավելությունների մասին։ Քննարկում ենք կրծքային, որովայնային, պլաստիկ և ուրոլոգիական ռոբոտիկ վիրահատությունները, ինչպես նաև դրանց զարգացման ուղիները։