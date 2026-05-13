2026, Աչքի վիրահատություն, ակնոցից հրաժարում և կուրացում | Լուսինե Բեկիրսկա-Թամազյան | MedCast 156
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրը Լուսինե Բեկիրսկա-Թամազյանն է։ Զրույցի ընթացքում խոսում ենք տեսողության խնդիրների, ակնոց կրելու անհրաժեշտության և դեղատներում «ստուգվելու» տարածված սխալ պրակտիկայի մասին։ Քննարկում ենք աչքի վիրաբուժության նրբությունները, լազերային շտկման հնարավորությունները, ռիսկերը և իրական արդյունքները։