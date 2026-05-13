Աչքի վիրահատություն, ակնոցից հրաժարում և կուրացում | Լուսինե Բեկիրսկա-Թամազյան | MedCast 156
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Աչքի վիրահատություն, ակնոցից հրաժարում և կուրացում | Լուսինե Բեկիրսկա-Թամազյան | MedCast 156
2026, Աչքի վիրահատություն, ակնոցից հրաժարում և կուրացում | Լուսինե Բեկիրսկա-Թամազյան | MedCast 156
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրը Լուսինե Բեկիրսկա-Թամազյանն է։ Զրույցի ընթացքում խոսում ենք տեսողության խնդիրների, ակնոց կրելու անհրաժեշտության և դեղատներում «ստուգվելու» տարածված սխալ պրակտիկայի մասին։ Քննարկում ենք աչքի վիրաբուժության նրբությունները, լազերային շտկման հնարավորությունները, ռիսկերը և իրական արդյունքները։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг