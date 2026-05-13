2026, Ռոբոտային վիրաբուժություն, ժամանակակից բժշկության մարտահրավերները | Միխայիլ Մոսոյան | MedCast 157
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրը բժիշկ Միխայիլ Մոսոյանն է։ Զրույցի ընթացքում խոսում ենք նրա մասնագիտական ճանապարհի, բժշկության ընտրության դժվարությունների և ուսուցիչների ազդեցության մասին։ Անդրադառնում ենք ռոբոտային վիրաբուժությանը, դրա զարգացմանը Հայաստանում, ինչպես նաև ժամանակակից բժշկության փիլիսոփայության փոփոխություններին։ Քննարկում ենք ուրոլոգիայի առանձնահատկությունները, բժշկի պատասխանատվությունը, սխալների ընդունման կարևորությունը և համաշխարհային բժշկության առջև կանգնած խնդիրները։