2026, Երբ դիմել հոգեբանի, բիպոլյար խանգարում, վարքային նշաններ | Նելլի Արսենյան | MedCast 159
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրը Նելլի Արսենյանն է։ Զրույցի ընթացքում խոսում ենք հոգեբուժության մասին՝ ինչպես է իրականում իրականացվում դիագնոստիկան, ինչու չի կարելի «հեռուստացույցով» ախտորոշել և ինչ կապ կա տարբեր մասնագիտությունների միջև։ Քննարկում ենք տագնապի առաջացման պատճառները, ինչու են մարդիկ խուսափում թերապիայից և ինչ վտանգներ ունի «իդեալական կյանքին» հետևելը։