2026, Ռոբոտիկ վիրահատություն, նոր ռոբոտ, ուրոլոգիայի դերը | Սերգեյ Ֆանարջյան,Արման Ծատուրյան | MedCast 153
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրերն են Սերգեյ Ֆանարջյանն ու Արման Ծատուրյանը։ Զրույցի ընթացքում խոսում ենք բժշկության մեջ ռոբոտիկ տեխնոլոգիաների կիրառման, դրանց ստեղծման ճանապարհի և գործնական օգտագործման հնարավորությունների մասին։ Քննարկում ենք նաև, թե ինչով են #հայ բժիշկները տարբերվում #միջազգային բժիշկներից, ինչպես են կազմակերպվում ծառայությունները մեկ կենտրոնում և ինչ հեռանկարներ ունեն ռոբոտիկ վիրահատությունները Հայաստանում։