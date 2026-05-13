Դեմքի պլաստիկա, երկրորդային ռինոպլաստիկա, բարդություններ քթի պլաստիկ վիրահատությունից | MedCast 136
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Դեմքի պլաստիկա, երկրորդային ռինոպլաստիկա, բարդություններ քթի պլաստիկ վիրահատությունից | MedCast 136
2026, Դեմքի պլաստիկա, երկրորդային ռինոպլաստիկա, բարդություններ քթի պլաստիկ վիրահատությունից | MedCast 136
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրն էր պլաստիկ վիրաբույժ Հայկ Բախշյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք քթի վիրահատություններին, պլաստիկան և արվեստը միախառնելուն, երկրորդային ռինոպլաստիկային։ Քննարկեցինք վիրահատությունների արժեքները, դեմքի ընդհանուր պլաստիկան և հիվանդից հրաժարվելու պատճառները։


Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг