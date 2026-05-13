Առողջապահական ապահովագրություն և պետպատվեր | Անահիտ Ավանեսյան | MedCast 137
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Առողջապահական ապահովագրություն և պետպատվեր | Անահիտ Ավանեսյան | MedCast 137
2026, Առողջապահական ապահովագրություն և պետպատվեր | Անահիտ Ավանեսյան | MedCast 137
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրն էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք առողջապահության համընդհանուր ապահովագրությանը, պետպատվերին և թե որ սեգմենտներն են ներառվում այս շրջանակում։ Քննարկեցինք շտապ օգնությունը, հարկերի վճարումը և ԲԿ-ների ընդգրկվածությունը ապահվագրության մեջ։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг