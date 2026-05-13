2026, Ուրոլոգի կարևորությունը, բարդ և դժվար բժշկական մասնագիտացումներ, քարափշրման համակարգ | MedCast 138
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրն էր Արթուր Գրաբսկին։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք բժշկության բարդ ու դժվար մասնագիտացումներին, քարափշրման նորագույն համակարգին ու նրա բերած բժշկական հեղափոխությանը։ Քննարկեցինք նրա լեհական արմատները, ուրոլոգիայի ընտրության պատմությունը, ինչպես նաև ոլորտի զարգացումը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և Հայաստանի ուրոլոգների աշխատանքի որակը։