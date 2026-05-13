Հարթաթաթություն, կրունկի ցավեր և օրթոպեդիկ կոշիկներ | Մուշեղ Վարժապետյան | MedCast 146
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
Հարթաթաթություն, կրունկի ցավեր և օրթոպեդիկ կոշիկներ | Մուշեղ Վարժապետյան | MedCast 146
2026, Հարթաթաթություն, կրունկի ցավեր և օրթոպեդիկ կոշիկներ | Մուշեղ Վարժապետյան | MedCast 146
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրն է Մուշեղ Վարժապետյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք ոտքերի և ծնկների ցավերի պատճառներին, ինչպես նաև կանոնավոր հետազոտություններին ու քայլելու ճիշտ ռիթմին։ Քննարկեցինք ճիշտ կոշիկների ընտրության ազդեցությունը ոտքի առողջության վրա, ծնկների խնամքը, ծռված ու թեքված ոտնաթաթերի խնդիրները, էնդոպրոտեզավորումը և պլազմոթերապիայի կիրառությունը վնասվածքների դեպքում։


Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг