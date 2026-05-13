2026, Տեստոստերոն, ճարպակալում, ֆիթնես և դիետաներ | Երվանդ Հարությունյան | MedCast 147
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
О сериале
"MedCast-ի այս թողարկման հյուրը ուրոլոգ Երվանդ Հարությունյանն է։
Զրույցի ընթացքում քննարկել ենք մարդու ֆիզիոլոգիային համապատասխան մարզվելու կարևորությունը, մարզումների ազդեցությունը լիբիդոյի և հորմոնալ համակարգի վրա: Անդրադարձել ենք ճարպակալմանը, սննդի որակին, հիպերինսուլինեմիային, ինչպես նաև խոսել ենք տարբեր մարզաձևերի ու ճարպերի կապի, տեստոստերոնի պակասի և գենետիկ գործոնների մասին։"