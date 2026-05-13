2026, Ձվարանների քաղցկեղ, արգանդի վզիկի խնդիրներ, արյուն դաշտանից հետո | Վազգեն Մնացականյան | MedCast 148
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
"MedCast-ի այս թողարկման հյուրը օնկոգինեկոլոգ Վազգեն Մնացականյանն է։ Զրույցի ընթացքում քննարկում ենք գինեկոլոգիական ուռուցքների վաղ ախտորոշման կարևորությունը, ախտանշանները, որոնք չպետք է անտեսել։
Անդրադառնում ենք ձվարանների, արգանդի վզիկի քաղցկեղներին և պոլիպների չարորակացման ռիսկին և էնդոմետրիոզին։ Քննարկում ենք տարեկան գինեկոլոգիական ստուգումների անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև քաղցկեղի և հղիության համատեղման բարդություններին։"